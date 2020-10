On the 2020 Nobel Peace Prize award

Fredrik Heffermehl

The Nobel Peace Prize Watch and TFF

Oslo & Gothenburg, October 9, 2020



To the media

COMMENT – NOBEL PEACE PRIZE 2020 – NOBEL PEACE PRIZE WATCH:

We recognise the great value of the World Food Program, but the 2020 prize is much less ambitious than Nobel’s idea of “conferring the greatest benefit on humankind”.

The committee again deals with arbitrary, single aspects of the war problem, and never addresses the root causes that Nobel wished to remove. (See his will here).

TFF Associate David Swanson, World Beyond War, has this to say: The Nobel Peace Prize Avoids Peace Again



With this addition – in English, Norwegian, Spanish, German, French, and Russian:

We had hoped the Norwegian committee this year would have formulated the idea of Nobel and committed to promoting his visionary plan for peace. As long as it fails to do so, the committee is handing out its own prize, not Nobel’s.

The committee should always repeat Mikhail Gorbachev’s persistent “I´ll never tire of repeating: we need to demilitarise world affairs, international politics and political thinking.“*

This was the core of Nobel´s intention, says Fredrik S. Heffermehl, a Norwegian jurist and author who just published a new study of the Norwegian mismanagement of the prize, Behind the medals, subtitled «One hundred years of unused opportunities».

* (Time, April 15, 2020)



Additional Comments from the Nobel Peace Prize Watch, Norway:

Fredrik S. Heffermehl, tel. +46 917 44 783 – fredpax@online.no

Sweden: Tomas Magnusson, tel. +46 708 29 3197 – gosta.tomas@gmail.com



Norsk

“Vi hadde håpet den norske komiteen i år ville ha formulert Nobels intensjon og forpliktet seg til å fremme hans visjonære plan for fred. Så lenge dette ikke skjer er det sin egen pris, ikke Nobels, komiteen utdeler. Komiteen burde alltid gjenta nobelprisvinneren Mikhail Gorbatsjovs vedholdende appell «Jeg blir aldri lei av å gjenta: vi må demilitarisere verden, internasjonal politikk og politisk tenkning.»* Dette er kjernen i Nobels intensjon, sier Fredrik S. Heffermehl, en norsk jurist og forfatter som nettopp publiserte en ny studie av den norske misforvaltningen av prisen, Bak medaljene, med underteksten «Hundre år med ubrukte muligheter”.

Spanish

“Esperábamos que el comité noruego en este año hubiera formulado la idea de Nobel y se hubiera comprometido a promover su plan visionario de paz. Mientras no lo haga, el comité está entregando su propio premio, no lo de Nobel. El comité siempre debería repetir la persistente de Mikhail Gorbachev: “No me cansaré de repetir: necesitamos desmilitarizar los asuntos mundiales, la política internacional y el pensamiento político”. * Este fue el núcleo de la intención de Nobel, dice Fredrik S. Heffermehl, un jurista y autor noruego que acaba de publicar un nuevo estudio sobre la mala gestión noruega del premio, Detrás de las medallas, subtitulado «Cien años de oportunidades no aprovechadas».

German

Wir hatten jedoch gehofft, das norwegische Komitee hätte in diesem Jahr die Idee des Nobelpreises formuliert und sich verpflichtet, seinen visionären Friedensplan zu fördern. Solange dies nicht geschieht, verteilt das Komitee nur seinen eigenen Preis, nicht Nobels. Das Komitee sollte immer Michail Gorbatschows beharrliches Wort wiederholen: “Ich werde nie müde, es zu wiederholen: Wir müssen die Weltpolitik, die internationale Politik und das politische Denken entmilitarisieren.” * Dies war der Kern von Nobels Absicht, sagt Fredrik S. Heffermehl, norwegischer Jurist und Autor, der gerade eine neue Studie über das norwegische Missmanagement des Preises “Hinter den Medaillen” mit dem Untertitel “Einhundert Jahre ungenutzter Möglichkeiten” veröffentlicht hat.”

French

Nous avions espéré que le comité norvégien en cette année aurait formulé l’idée de Nobel et se serait commis à promouvoir son plan visionnaire pour la paix. Tant qu’il ne le fera pas, le comité distribuera son propre prix, pas celui de Nobel. Le comité devrait toujours répéter l’insistance de Mikhail Gorbatchev: «Je ne me lasserai jamais de répéter: nous devons démilitariser les affaires mondiales, la politique internationale et la pensée politique.» * Telle était le cœur de l’intention de Nobel, déclare Fredrik S. Heffermehl, un juriste et auteur norvégien qui vient de publier une nouvelle étude sur la mauvaise gestion norvégienne du prix, Derrière les médailles, sous-titrée «Cent ans d’opportunités pas utilisées».

Russian

но мы надеялись, что норвежский комитет в этом году сформулировал бы идею Нобеля и взялся продвигать его дальновидный план мира. Пока это не удается, комитет вручает свою собственную премию, а не Нобелевскую премию. Комитет должен всегда повторять настойчивое заявление Михаила Горбачева «Я никогда не устану повторять: нам необходимо демилитаризовать мировые дела, международную политику и политическое мышление». * Это было сутью намерения Нобеля, говорит Фредрик С. Хеффермель, норвежский юрист и автор, который только что опубликовал новое исследование неправильного управления премией Норвегией «За медалями» с подзаголовком «Сто лет неиспользованных возможностей».



