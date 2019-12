Nyt om giftangrebet i Douma 2018, vil de danske medier svigte igen?

Connect on Linked in

Af Jesper Munk Jakobsen, TFF Associate

Den 29. november, 2019

“Uanset om man tror, at Assad står bag angrebet eller ej, er det journalisternes opgave at være kritiske over for egne magthaveres beslutningsgrundlag.”

Det skrev jeg i Ræson den 20. april 2018 i forbindelse med at Assad og den syriske regering blev beskyldt for at udføre et giftangreb mod sin egen befolkning i byen Douma.

Danmark, med tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen, støttede op om et amerikansk missilangreb mod Syrien på den baggrund, inden vi nåede at tag en offentlig debat om det i det danske demokrati.

Hvordan vidste den danske regering, at Syriens regering stod bag?

Hvorfor venter Danmark ikke med at støtte op om et missilangreb og fordømme den syriske regering, før der har været en undersøgelse?

Er missilangreb en konstruktiv måde at “svare igen” på?

Hvordan er Danmarks erfaring med at løse problemer i Mellemøsten ved at affyre missiler?

Takket være de – dovne – danske medier fik vi i det demokratiske Danmark ikke debatteret de spørgsmål, fordi de sammen med den danske regering var skråsikre på, at Assad var den skyldige.

Det viser sig nu, at der er nye informationer i sagen ifølge en artikel af tidligere udenrigskorrespondentschef for The Guardian, Jonathan Steele, som i dag er uafhængig journalist.

En inspektør fra det internationale kontrolorgan, Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), var en del af et team på otte mand, som skulle undersøge giftangrebet nærmere.

Han er nu den anden medarbejder fra OPCW, der nu står frem og hævder, at hans beviser blev undertrykt, og en ny rapport i stedet blev skrevet af seniorledere med påstande, der var modsat hans fund.

Han offentliggjorde sine beskyldninger på en nylig heldags briefing i Bruxelles for folk fra flere lande, der arbejder med nedrustning, folkeret, militære operationer, medicin og efterretning. Kilden er citeret for at sige følgende:

“De fleste fra Douma-holdet mente, at de to rapporter om hændelsen, delårsrapporten og slutrapporten, var videnskabeligt fattige, proceduremæssigt uregelmæssige og muligvis svig.” (Min oversættelse).

I de to rapporter har OPCW ikke påvist hvem der stod bag giftangrebet i Douma i Syrien i april 2018. Tværtimod peger dette på, at dét er svært at finde ud af fordi der er mange dagsordner på spil.

Derfor kunne det igen være aktuelt for de danske medier at spørge:

Hvordan vidste den danske regering, at Syriens regering stod bag?

Hvorfor ventede Danmark ikke med at støtte op om et missilangreb og fordømme den syriske regering, indtil der var foretaget en undersøgelse, der fremlagde holdbare resultater?

Ifølge tidligere vicepræsident for National Intelligence Officer for the Near East i National Intelligence Council (NIC) med en 27-årig lang karriere hos CIA, Elizabeth Murray, som også var tilstede i Bruxells, er der flere af inspektørens udtalelser, som peger i retning af en mindre udbredt teori: At giftangrebet skulle være iscenesat af en gruppe ved navn “The White Helmets” som vesten (også Danmark) har støttet økonomisk. (Mere om The White Helmets)

Det indebærer at angrebet kunne være et såkaldt “false flag attack,” altså et angreb, der er iscenesat for at eskalere en konflikt ved at få det til at se ud som det er udført af en bestemt aktør, som så bør straffes.

For et kritisk medie kunne det nok være værd at undersøge sådan en mulighed nærmere, men dem har vi ikke så mange tilbage af i Danmark.

Så det må vi derfor selv bruge en masse tid på at undersøge.

Jeg håber, at dette korte indlæg og artiklerne herunder kan bidrage lidt til at du kan få mere klarhed i historien om Douma i Syrien.

Læs Jonathan Steele’s artikel fra counterpunch.org

For mere information hør dette interview med Elizabeth Murray, der som Jonathan Steele også var til stede. (Murray fungerede som vicepræsident for National Intelligence Officer for Nærøsten i National Intelligence Council (NIC), før hun trak sig tilbage i 2010 efter en 27-årig karriere hos Central Intelligence Agency.)

Læs min artikel i Ræson den 20. april 2018: Danske medier svigter den offentlige debat om Syrien

Den 10. juli 2018 skrev jeg en opfølgning på sagen her på The Transnational: Danske medier svigter igen: Ny undersøgelse viser, at Danmark støttede missilangreb i Syrien på falsificerede udsagn

